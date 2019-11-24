هل سيزور بوتين فلسطين مطلع العام المقبل

أعلن سفير فلسطين لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل، عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للأراضي الفلسطينية أوائل العام 2020، دون ذكر لليوم المحدد.

وأعرب السفير في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، عن أمله أن تكون هذه الزيارة لصالح الشعبين الفلسطيني والروسي.

كما يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية كانت قد دعت نظيرتها الروسية إلى المشاركة في مشاريع مرتبطة بقطاع الطاقة في البلاد، أبرزها التنقيب عن النفط.

وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الفلسطينية عقب اجتماعات استضافتها موسكو للدورة الرابعة للجنة الحكومية العليا للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني بين البلدين، التي اختتمت السبت.

ويذكر أنه في سبتمبر الماضي أفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، بأن بوتين سيزور الأراضي الفلسطينية المحتلة في يناير 2020.