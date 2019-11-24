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غدا.. نقيب المحامين يتفقد لجان الجمعية العمومية المنعقدة (صور)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:30 م
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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أجرى سامح عاشور، نقيب المحامين، جولة تفقدية على مقار لجان الجمعية العمومية العادية للمحامين والمقرر عقدها غدا الإثنين، بالنقابة العامة بشارع رمسيس، على أن يبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا وينتهي في تمام الخامسة مساء.

وتنظر الجمعية العمومية في مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة ألاف جنيه شهريًا بواقع خمسة وسبعون جنيهًا عن كل عام بحد أقصى أربعون عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهريًا، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.

ويتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيه بنسبة 35% شهريًا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهريًا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيه بنسبة 15% شهريًا، على أن ببدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2020 طبقًا للمواعيد المقرره بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا.

ويتضمن أيضا اعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 2017 2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة.

كما أن التصويت على مشروع القرار سالف الذكر سيكون بالاقتراع المباشر، حيث تتواجد 40 لجنة مخصصة لتصويت المحامين المشاركين بالجمعية العمومية التي نصابها 3000 ألاف محامي، وتتولى كل نقابة فرعية عملية الإشراف على التصويت والفرز باللجنة المخصصة لها.
غدا.. نقيب المحامين يتفقد لجان الجمعية العمومية المنعقدة (صور)
غدا.. نقيب المحامين يتفقد لجان الجمعية العمومية المنعقدة (صور)
غدا.. نقيب المحامين يتفقد لجان الجمعية العمومية المنعقدة (صور)
غدا.. نقيب المحامين يتفقد لجان الجمعية العمومية المنعقدة (صور)
غدا.. نقيب المحامين يتفقد لجان الجمعية العمومية المنعقدة (صور)
غدا.. نقيب المحامين يتفقد لجان الجمعية العمومية المنعقدة (صور)
غدا.. نقيب المحامين يتفقد لجان الجمعية العمومية المنعقدة (صور)
غدا.. نقيب المحامين يتفقد لجان الجمعية العمومية المنعقدة (صور)
غدا.. نقيب المحامين يتفقد لجان الجمعية العمومية المنعقدة (صور)
غدا.. نقيب المحامين يتفقد لجان الجمعية العمومية المنعقدة (صور)
غدا.. نقيب المحامين يتفقد لجان الجمعية العمومية المنعقدة (صور)
غدا.. نقيب المحامين يتفقد لجان الجمعية العمومية المنعقدة (صور)
غدا.. نقيب المحامين يتفقد لجان الجمعية العمومية المنعقدة (صور)
غدا.. نقيب المحامين يتفقد لجان الجمعية العمومية المنعقدة (صور)
غدا.. نقيب المحامين يتفقد لجان الجمعية العمومية المنعقدة (صور)
غدا.. نقيب المحامين يتفقد لجان الجمعية العمومية المنعقدة (صور)
غدا.. نقيب المحامين يتفقد لجان الجمعية العمومية المنعقدة (صور)
غدا.. نقيب المحامين يتفقد لجان الجمعية العمومية المنعقدة (صور)
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