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كرم جبر: منصة 'الأهرام' الجديدة ستكون الأولى على مستوى الصحافة ونستهدف العالمية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:29 م
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جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
ميسون أبو الحسن
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افتتح الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، المؤتمر الصحفي الذي تنظمه مؤسسة الأهرام اليوم، لإطلاق بوابتها الرقمية الجديدة، بمقر المؤسسة.

وقال "جبر" في كلمته، إن الهيئة قبل البدء في تطوير البوابة الرقمية الجديدة وإطلاقها في ثوبها الجديد، بحثت عن المشكلات، التي كان أولها تلافي مشكلات الصحافة الورقية، والتميز، والسبق، والانفراد، بالإضافة إلى البحث عن التحليل وما وراء الخبر.

وأضاف أن الشكل العام للصحافة الورقية أصبح غير مميز؛ ولذلك كان الاقتراح لعلاج المشكلات بوجود منصة واحدة تشمل كل الصحافة القومية، تكون مميزة بشكل ملحوظ، وتتوفر بها كافة المواد الصحفية، بالإضافة إلى تاريخ المؤسسات الصحفية.

وحول خطوات الهيئة التى اتخذتها خلال الفترة السابقة، أكد "جبر" أن الهيئة بدأت بتوقيع بروتوكولات مع وزارة الاتصالات والمؤسسات الصحفية القومية، لافتًا إلى وجود ٥٤ إصدار بالمؤسسات القومية، أصبحت حزمة واحدة، وسيتم إعادة تحديث المواقع الإلكترونية المختلفة، في وجود تحول رقمي سيشهده الجميع.

وتابع: "منصة الأهرام ستكون الأولى على مستوى الصحافة العربية، ونستهدف الوصول للعالمية، وبدأنا بالفعل التواصل، منصة الأهرام ستقود حالة الإصلاح في الإعلام كله، وليس الصحافة فقط، ونحن نعمل في إطار خطة الدولة المصرية في الرقمنة، والتحديث
كل الجهات الرسمية وغير الرسمية، فكل الجهات تدعمنا حتى الجامعات، وسنعمل على استغلال كل المتاح، والجامعات في البحث العلمي ودراسة هذا الأمر".

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس التحرير، وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، على رأسهم عبدالله حسن وكيل أول الهيئة، والدكتور محمود علم الدين.
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الكلمات المفتاحية

منصة الأهرام الرقمية الجديدة مؤسسة الأهرام كرم جبر عبدالمحسن سلامة الوطنية للصحافة الفجر

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