"علوم القاهرة" تفتتح الملتقى الأول للتنمية المستدامة غدا





ومن الجدير بالذكر أن هذا الملتقى تنظمه لجنة شئون الخريجين بقسم علم الحيوان بالكلية، في إطار رفع الوعي بأهمية ربط البحث العلمي بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

يفتتح الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، غدا، الملتقى الأول للتنمية المستدامة تحت شعار "فكر وأنتج" في تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة ابن سينا بالكلية تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.وأوضح الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي، أن الكلية تسعى للتوجه نحو الاستثمار في البحث العلمي بما يعزز استغلال المعرفة لخدمة القضايا القومية، مؤكدًا على توفير كافة الدعم المادي والمعنوي من قبل إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الذي لا يقل عن دعم الكلية بل يزيد، بما يسهم في تطوير منظومة البحث العلمى والذي يؤدي بدوره إلى تطوير منظومة التعليم بمصر.ومن المقرر أن يستمر الملتقى على مدار يومين بقاعة ابن سينا بالكلية، بحضور الإدارة العليا بالكلية ورؤساء الأقسام العلمية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.