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ثنائي مصري يتنافسون على جائزة الكرة الذهبية في أفريقيا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:09 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
محمد أيمن
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أعلن الأتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد عن القائمة التي تتنافس على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء للعام الجاري 2019 .

وضمت القائمة عشرة لاعبين عرب إثنين منهم مصريين وثنائي تونسي بالإضافة إلى ثنائي مغربي وأربعة لاعبين من المنتخب الجزائري حامل لقب كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر صيف العام الجاري .

وضمت القائمة إسماعيل بن ناصر متوسط ميدان ميلان الإيطالي ورياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وكذلك يوسف البلايلي نجم الترجي السابق وأهلي جدة السعودي الحالي والسفاح بغداد بونجاح مهاجم السد القطري .

ومن المغرب ضمت القائمة أشرف حكيمي الظهير الأيمن لفريق نادي بروسيا دورتموند الألماني وصانع ألعاب أياكس أمستردام حكيم زياش .

ومن تونس ضمت القائمة الثنائي طه ياسين الخنيسي مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي وفرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك .

ومن مصر ضمت القائمة جناح ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجية مهاجم فريق نادي أستون فيلا الإنجليزي .

وجاء باقي الاسماء على النحو التالي :-

ساديو ماني لاعب ليفربول.
كاليدو كوليبالي لاعب نابولي .
إدريسا جايي لاعب باريس سان جيرمان .
بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال .
أندريه أونانا حارس أياكس أمستردام .
كارلوس اللاعب الملجاشي .
دينيس أونيانجو حارس صن داونز .
إريك موتينج .
لابا كودجو.
جوردان أيو 
مبوانا ساماتا.
موسى ماريجا.
نابي كيتا .
نيكولاس بيبي 
بيرسي تاو .
أوديون إيجالو.
وويلفريد نديدي .
فيكتور أوسيمين .
ويلفرييد زاها .
توماس بارتي.
وكان محمد صلاح قد توج باللقب في العامين الماضيين متوفقاً على زميله في فريق نادي ليفربول ساديو ماني والجابوني بيير إيمريك أوباميانج . 
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