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من هو «جابيجول».. وتحوله من منبوذ إنتر إلى نجم أمريكا الجنوبية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:49 م
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جابيجول
جابيجول
مصطفى صابر
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أستطاع النجم البرازيلي جابرييل باربوسا "جابي جول"، مهاجم فريق فلامنجو بقلب الطاولة على فريق على ريفر بليت الأرجنتيني في نهائي البطولة ليعانق المجد القاري في أمريكا الجنوبية، بفوزه بلقب كأس الليبرتادوريس، بعدما سجل هدفي الانتصار القاتلين لفريقه.


- من هو جابرييل باربوسا الشهير بـ "جابيجول"

شارك جابرييل باربوسا الشهير بـ "جابيجول" إلى الإمارات في عام 2009 مع منتخب البرازيل في مونديال الناشئين، وقد سبقته سمعته كأشهر لاعب في العالم في مرحلته العمرية وقتها في عمر الـ 19 عاماً، فقد وقع فريق سانتوس معه عقداً احترافياً ينص في أحد بنوده على أنه لن يرحل بأقل من 50 مليون يورو، وبعد مرور هذه السنوات، وبدأ رحلة الاحترافية عبر بوابة النيرازوري الإيطالي إنتر ميلان.


- جابيجول يبحث عن نجوميته في أوروبا

وبعد أن تجاوز مرحلة النجومية مع سانتوس في البرازيل، فقد تعرض للكثير من الضغوط التي جعلته أكثر صلابة على الرغم من أنه لم يتجاوز 19 ربيعاً، حيث بدأ مرحلة الشهرة قبل أن يتجاوز 15 عاماً.

وقالت الصحافة البرازيلية  وقتها إنه نيمار الجديد في البرازيل ولكنه لن يستطيع التوهج إلا بالانتقال لأحد الأندية الأوروبية الكبيرة، فكان قرار الرحيل إلى نادي إنتر ميلان و قال "جابيجول" إنه سيكون الأهم في مسيرته الكروية القادمة، خاصة أن البرازيل هي واحدة من أكثر دول العالم تصديراً للمواهب.


-تألق جابيجول مع سانتوس ومنتخب البرازيل

وأستطاع جابي بإحراز  56 هدفاً في 150 مباراة، لفريق سانتوس وبدأ معه مسيرته منذ عام 2013، أي وهو في سن الـ 16، وقد انضم للمنتخب الأول في قبل مارس الماضي ليعوض نيمار الذي كان موقوفاً في هذا الوقت، ثم استدعاه دونجا في بطولة كوبا أميركا وكان جابي جول قد حقق أرقامًا مميزة في الموسم الماضي مع نادي سانتوس، إذ حصل على لقب هداف الدوري البرازيلي برصيد 18 هدفًا.


- جابيجول ينتقل إلى إنتر ميلان 

وقد انتقل جابي جول على سبيل الإعارة إلى نادي فلامنجو البرازيلي منذ  وذلك حتى نهاية الموسم الحالي الذي سيعود بعدها إلى صفوف إنتر وفشل إنتر في إيجاد عرض للاعب البرازيلي داخل أوروبا، وذلك بعد تراجع ويست هام يونايتد ، أبرز المهتمين باللاعب ــ عن ضمه بسبب الشروط التي طلبتها إدارة النيراتزوي.


- جابيجول يصبح منبوذ إنتر ميلان

وقام إنتر ميلان بإعارة اللاعب إلى فلامنجو مع تجديد عقده لعام إضافي، مما يضمن له العودة إلى صفوف النيراتزوري مرة أخرى، مما جعل اللاغب يصرح بأنه فخور بهذا القرار وممتن كثيرًا لإدارة النيراتزوري يذكر أن انضم جابيجول كان إلى صفوف النيرازوري قادمًا من نادي فلومينينسي قبل ثلاثة سنوات ولم ينجح جابيجول في اثبات نفسه مع النيراتزوري، الذي أعاره لفريق سانتوس بعد 18 شهرًا من التعاقد معه بمبلغ قُدر بـ 33.5 مليون يورو.


- فلامينجو يرغب في الحصول على خدمات جابيجول بشكل نهائي

ويرغب فريق فلامينجو في التعاقد مع جابيجول، ولكن ميزانية الفريق قد لا تسمح أيضًا رغم بيعه للاعب لوكاس باكويتا لصالح ميلان مؤخرًا وفقًا لآخر التقارير الواردة من الإعلام البرازيلي، فأن جابيجول البالغ من العمر 22 عامًا قد ينتقل لفلامينجو ، مقابل موافقة الأخير على ترك لينكولن ورينير، مهاجمين لفريق الشباب، حينها سيوافق الانتر على تخفيض السعر المطلوب في لاعبه جابيجول.


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