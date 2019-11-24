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الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر (0-0) عبر bein sport كورة لايف I7SRY رابط ماتش الهلال goal

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:01 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مجانية عبر يوتيوب لمباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا “أوراوا ضد الهلال” في أهم مباريات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2019 على ملعب ساتياما بالعاصمة اليابانية طوكيو.

 

يقدم لكم موقع الفجر هذا البث المباشر للمباراة المرتقبة بين أوراوا الياباني والهلال السعودي في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، مصحوب ببث مكتوب دقيقة بدقيقة وبث مجاني على يوتيوب.

 

تنقل المباراة على الهواء مباشرة قناة بي ان سبورتس القطرية (beIN Sports) بتعليق المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

 

 

المباراة منقولة كذلك على قناة الكأس القطرية رقم 3، في البث المباشر، بتعليق المعلق العُماني “خليل البلوشي”.

 

تنطلق المباراة في تمام الساعة 13:01 ظهر اليوم الأحد بتوقيت السعودية، في تمام الساعة 12:01 ظهر اليوم الأحد، بتوقيت مصر، على أن تكون في تمام الساعة 10:01 صباحًا بتوقيت جرينيتش.

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