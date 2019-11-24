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YOUTUBE-يوتيوب مشاهدة قناة الاتحاد الآسيوي مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بتاريخ 24-11-2019 دوري أبطال آسيا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:02 م
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بوابة الفجر
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YOUTUBE-يوتيوب مشاهدة قناة الاتحاد الآسيوي مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بتاريخ 24-11-2019 دوري أبطال آسيا

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موعد مباراة الهلال ضد أوروا اليوم في إياب نهائي دوري أبطال أسيا
وتلعب مباراة الهلال ضد أوروا اليوم KORA LIVE في إياب نهائي دوري أبطال أسيا في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة والواحدة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أوروا اليوم في إياب نهائي دوري أبطال أسيا
وستذاع مباراة الهلال ضد أوروا KORA ONLINE في إياب نهائي دوري أبطال أسير عبر قناة "BEIN SPORTS HD 2" التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورتس، المالك الحصري لحقوق بث مباريات دوري أبطال أسيا، بتعليق التونسي عصام الشوالي.


تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على قناة الاتحاد الآسيوي يوتيوب، اليوم الأحد، ويمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال أسيا عبر متابعة لايف يوتيوب الاتحاد الأسيوي ماتش الهلال ضد أوراوا ، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الهلال ضد أوراوا في نهائي الحلم الآسيوي.

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