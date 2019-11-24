رابط قناة الاتحاد الأسيوي online بث مباشر الهلال ضد أوراوا قناة الأتحاد الآسيوي يوتيوب اونلاين "الشوط الثاني"

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر في نهائي دوري أبطال آسيا ومباراة العودة على ملعب سايتاما، وانتهت مباراة الهلال واوراوا في لقاء الذهاب بفوز الهلال السعودي بنتيجة 0/1 ويسعى نادي الهلال للخروج بنتيجة ايجابية من ملعب اوراوا ليتوج بطلا لدوري أبطال آسيا وتنتظر جماهير السعودية وخاصة جمهور الهلال السعودي التتتويج باللقب والمشاركة في كأس العالم للأندية.





مشاهدة مباراة الهلال واوراوا

يستضيف ملعب سايتاما معقل فريق اوراوا نهائي دوري أبطال آسيا ومباراة العودة بين الهلال واوراوا وسط جمهور فريق اوراوا المُتأخر في لنتيجة ضد الهلال في مباراة الهلال بهدف نظيف وننقل لكم مباراة الهلال واوراوا بث مباشر لمتابعة المباراة من كل مكان بالعالم.





بطاقة المباراة

البطولة : دوري أبطال آسيا (النهائي (مباراة اياب)).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 + الكأس HD3 .

الملعب : استاد سايتاما 2002 .

المعلقين : عصام الشوالي (beIN) + خليل البلوشي (الكأس) .

نتيجة مباراة الذهاب : الهلال (1-0) اوراوا ريد دياموندز.

تشكيلة الفريقين



