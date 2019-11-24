عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رابط قناة الاتحاد الأسيوي online بث مباشر الهلال ضد أوراوا قناة الأتحاد الآسيوي يوتيوب اونلاين "الشوط الثاني"

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر في نهائي دوري أبطال آسيا ومباراة العودة على ملعب سايتاما، وانتهت مباراة الهلال واوراوا في لقاء الذهاب بفوز الهلال السعودي بنتيجة 0/1 ويسعى نادي الهلال للخروج بنتيجة ايجابية من ملعب اوراوا ليتوج بطلا لدوري أبطال آسيا وتنتظر جماهير السعودية وخاصة جمهور الهلال السعودي التتتويج باللقب والمشاركة في كأس العالم للأندية.

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا
يستضيف ملعب سايتاما معقل فريق اوراوا نهائي دوري أبطال آسيا ومباراة العودة بين الهلال واوراوا وسط جمهور فريق اوراوا المُتأخر في لنتيجة ضد الهلال في مباراة الهلال بهدف نظيف وننقل لكم مباراة الهلال واوراوا بث مباشر لمتابعة المباراة من كل مكان بالعالم.

بطاقة المباراة
البطولة : دوري أبطال آسيا (النهائي (مباراة اياب)).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 + الكأس HD3 .
الملعب : استاد سايتاما 2002 .
المعلقين : عصام الشوالي (beIN) + خليل البلوشي (الكأس) .
نتيجة مباراة الذهاب : الهلال (1-0) اوراوا ريد دياموندز.
تشكيلة الفريقين

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. رمضان صبحي يغير مستقبل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 15 ساعة

ترحيل وائل جسار من هذه الدولة

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 19 ساعة

إنبي يطلب ثنائي الأهلي ولاعب شاب مقابل أسامة جلال

منذ ساعتين و 27 دقيقة

KORA مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا الياباني بث مباشر اليوم الأحد 24 / 11 / 2019 الإياب نهائي آسيا LIVE

منذ ساعة الا ربع

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

منذ أقل من ساعتين

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

منذ ساعة و نصف

عاجل.. صدمة في الأهلي من مدة غياب حمدي فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. ننشر أول صورة لمحمد رمضان لحظة فوزه بجائزة المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

YALLA شووت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال

منذ ساعة و نصف

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 16 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 20 ساعة

رينيه فايلر يرفض رحيل جناح الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

11:20 ص

YALLA شووت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال

11:44 ص

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

11:50 ص

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

06:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status