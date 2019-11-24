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second half.. بث مباشر الهلال ضد أوراوا رابط قناة الأتحاد الآسيوي تغطية حية ومباشرة "0-0" رابط hd

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:53 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مشاهدة بث مباشر قناة BEIN SPORTS الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا 2019، متابعة لايف مباراة الهلال ضد آوراوا الياباني COOL KORA الآن، ويخوض الفريق الياباني مباراته ضد بطل السعودية اليوم علي ملعبه ووسط جمهوره ولكن هذا عامل لا يرجح كفته في اللقاء وذلك بسبب النتائج المخيبة التي حققها الفريق على أرضه في مباريات الموسم الحالي، حيث خاض الفريق 25 مباراة علي ملعبه هذا الموسم خسر 13 مباراة، وفاز في 8 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، متابعة قناة (الاتحاد الآسيوي يوتيوب) لمشاهدة نهائي آسيا بين ALHILAL VS URAWA أونلاين بدون تقطيع.

 

كيفية مشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا YALLA SHOOT ماتش (الهلال × آوراوا) اليوم؟:

 

متابعة لايف قناة الرياضية السعودية KSA SPORTS HD 1 لمتابعة أهم المباريات والأحداث الرياضية السعودية، ومشاهدة بث مباشر نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تحظي المباراة المصيرية بين الهلال وآوراوا الياباني في إياب النهائي الآسيوي باهتمام كبير من جانب جماهير الساحرة المستديرة خاصة في الوطن العربي، ويمكن للمشاهدين متابعة بث مباشر للقاء عبر قناة ALKASS 3 HD بتعليق خليل البلوشي، وقناة بين سبورتس HD 10 بتعليق عصام الشوالي.

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