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نائب ترامب يناقش الاحتجاجات مع رئيس الوزراء العراقي في زيارته لبغداد

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:57 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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زار نائب الرئيس الامريكي مايك بينس العراق لطمأنة الأكراد العراقيين بدعم الولايات المتحدة بعد أن أثار قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات من شمال سوريا انتقادات بأن واشنطن خانت حلفائها الاكراد هناك.

وشملت جولته زيارة مع رئيس إقليم كردستان نيشيرفان بارزاني، وكذلك مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لمناقشة الاضطرابات والاحتجاجات على الفساد الذي هز البلاد.

كما ساعدت الزيارة في تعزيز القوات الأمريكية قبل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة يوم الخميس المقبل.

وتوقف بينس خلال جولته القصيرة، والتي لم يتم الإعلان عنها مسبقًا لأسباب أمنية. وأثناء سفره على متن طائرة شحن عسكرية، هبط أولًا في قاعدة الأسد الجوية شمال غرب بغداد وتحدث هاتفيًا مع عبد المهدي.

وقال بنس للصحفيين، تحدثنا عن الاضطرابات التي وقعت في الاسابيع الاخيرة هنا في العراق. وأُكد لي أنهم كانوا يعملون لتجنب العنف أو نوع من القمع الذي نراه يحدث حتى ونحن نتحدث في إيران.

ولقد تعهد لي بأنهم سيعملون على حماية واحترام المتظاهرين السلميين... كجزء من العملية الديمقراطية هنا في العراق.

وقتل المئات منذ أوائل أكتوبر عندما بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في بغداد وجنوب العراق. ويريد المتظاهرون طرد الطبقة السياسية التي يرون أنها فاسدة وتدين بها القوى الأجنبية على حساب العراقيين الذين يعانون من الفقر وضعف الرعاية الصحية.

وقال مايك بومبو وزير الخارجية الأمريكي يوم الاثنين إن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات على أي مسؤولين عراقيين يثبت أنهم فاسدون وكذلك المسؤولين عن مقتل وجرح المحتجين المسالمين.

وأعطت الرحلة إدارة ترامب فرصة لإظهار أنها تعمل على السياسة الخارجية حتى في الوقت الذي تستهلك فيه جلسات المساءلة بقيادة الديمقراطيين واشنطن.

وقال بنس إنه أكد التزام ترامب بعراق مستقل وذو سيادة. وقال: "لا نزال نشعر بالقلق إزاء التأثير الخبيث لإيران في جميع أنحاء العراق".

• دعم الأكراد
ذهب نائب الرئيس إلى أربيل في المنطقة الكردية المتمتعة بحكم شبه ذاتي في العراق، سعيًا لإظهار تقدير الولايات المتحدة للتضحيات الكردية وتأكيد رسالة دعم الولايات المتحدة وشراكتها مع المقاتلين الأكراد.

وقال بنس لبارزاني في بداية لقائه في مطار أربيل إنه يريد نيابة عن ترامب إن "يعيد التأكيد على الروابط القوية التي نشأت في نيران الحرب بين شعب الولايات المتحدة والشعب الكردي في هذه المنطقة.

وشنت تركيا الشهر الماضي هجومًا على شمال شرق سوريا بعد قرار ترامب المفاجئ بسحب جميع القوات الأمريكية البالغ عددها ألف جندي هناك. توسط بنس مع أنقرة لإتاحة الوقت للمقاتلين الأكراد للانسحاب.

وتهدف هذه الهدنة إلى التخفيف من الأزمة التي أثارها إعلان ترامب، الذي انتقده المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون الأمريكيون باعتباره خيانة للحلفاء الأكراد المتحالفين مع واشنطن في الحرب ضد داعش.

ولدى سؤاله عما إذا كان عليه أن يهدأ من أي شعور بالخيانة من الأكراد، أوضح بنس: "لا أعتقد أنه كان هناك أي لبس الآن بين القيادة هنا في المنطقة الكردية بأن التزام الرئيس ترامب بحلفائنا هنا في العراق وكذلك بالنسبة لأولئك في قوات الدفاع السورية، فإن القوات الكردية التي قاتلت إلى جانبنا، لم تتغير.

ولم يترك بنس إحباط البيت الأبيض من التحقيق في المساءلة، خلال تصريحاته للقوات الأمريكية في قاعدة الأسد الجوية، وأشار إلى "السياسة الحزبية والتحقيقات التي لا نهاية لها" في واشنطن والتي أبطأت من القدرة على الحصول على القوات من الموارد التي يحتاجونها.

وقال مسؤول إن هذه هي الزيارة الأولى لبينس إلى العراق كنائب للرئيس، لم يذهب إلى بغداد لمقابلة رئيس الوزراء شخصيًا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

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الكلمات المفتاحية

مايك بنس داعش ترامب الخارجية الأمريكى الاكراد

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