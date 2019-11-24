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«يلا شووت» LIVE مشاهدة الشوط الثاني مباراة الهلال ضد أوراوا بث مباشرSaudi رابط ماتش الهلال بدون تقطيع جودة متعددة HQ

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:51 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مشاهدة بث مباشر (قناة الاتحاد الآسيوي) الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2019 – 2020 (LIVE)، حيث يفتح ستاد "سايتاما" باليابان أبوابه ظهر اليوم الأحد الموافق 24 / 11 / 2019 لإستضافة المواجهة النارية بين فريقي الهلال زعيم الكرة السعودية، وآوراوا ريد دياموندز بطل اليابان، في لقاء إياب النهائي الآسيوي KORAONLINE، علمًا أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الزعيم السعودي 1-0، تابع المباراة الآن على KORA STAR بدون تقطيع.


شاهد بث مباشر مباراة الهلال ضد آوراوا الياباني في تمام الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة، 1:00 بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2019، متابعة لايف (نهائي دوري أبطال آسيا) علي رابط الأسطورة LIVE7HD، مشاهدة البث المباشر MATCH WEEK مباراة الهلال اليوم علي KOOORA 4 LIVE، وتنقل قناة (يوتيوب الاتحاد الآسيوي) مباراة نهائي بطولة آسيا بتعليق عربي مميز لـ"فهد العتيبي"، وتستطيعون استقبال قناة يوتيوب الاتحاد الآسيوي عبر قمر نايل سات، لمتابعة بث مباشر مباراة AL-HILAL TODAY، في النهائي الآسيوي على تردد 11641 (H) بمعامل ترميز 27500 ، 5/6.

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