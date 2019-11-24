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وادي دجلة يحتفل بافتتاح الفرع السابع بمنطقة التجمع الخامس

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:49 م
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صورة من الفرع الجديد
صورة من الفرع الجديد
الفجر الرياضي
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تم افتتاح المرحلة الأولي من "اللوتس" أحدث أندية مجموعة وادي دجلة بالتجمع الخامس، القاهرة الجديدة.. ومن المقرر ان يتم افتتاح جميع مراحله بشكل كلي العام المقبل.

ويمتد النادي الجديد "اللوتس" الذي إنضم لمجموعة أندية وادي دجلة، على مساحة تبلغ نحو 36.44 فدان، ليشكل إضافة جديدة لقطاع الرياضة في مناطق شرق القاهرة، والقاهرة الجديدة.. ويخدم النادي الجديد خطة الدولة في التوسع نحو التوجه لتنمية المدن الجديدة، وتتوافق خطط النادي مع خطة وزارة الشباب والرياضة الحالية، لنشر الرياضة في مصر.

ويحتل موقعًا متميزًا في شارع التسعين بمنطقة النوادي بقلب التجمع الخامس، ويضم النادي الجديد مساحات شاسعة مخصصة لممارسة مختلف الرياضات المكشوفة، وكذلك صالات مغطاه، وحمامات سباحة، بأعماق مختلفة، تخدم جميع الفئات العمرية.

ويشمل النادي أيضًا مجموعة من الملاعب المجهزة بالكامل، مثل ملاعب الإسكواش، وصالات أخرى مزودة بأحدث المعدات الرياضية مثل صالة ألعاب القوى، وصالة الجمباز، وصالة الجيم، كما يمنح "اللوتس" أعضاءه تجربة مختلفة للخدمات الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة، ومنطقة مخصصة للأطفال، ومبنى إجتماعي.

ويعد نادي "اللوتس" التجمع الخامس إضافة جديدة لمجموعة أندية وادي دجلة، بمناطق المعادي، والنخيل بالتجمع الأول، والشيراتون بمصر الجديدة، وناديا 6 أكتوبر، ونادي وادي دجلة الإسكندرية بمحرم بك.

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