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إطلاق حفل تنمية مشروع روضة السيدة بوزارة التضامن

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:52 م
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بوابة الفجر
آيات عامر
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أطلقت غادة والي، وزيرة التضامن الأجتماعي، اليوم الأحد، حفل تنمية مشروع روضة السيدة إجتماعيا وهو أحد المشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة لقاطني حي روضة السيدة (تل العقارب سابقًا)، وذلك بمشاركة وحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وتبلغ مساحة المنطقة التي يستهدفها المشروع 7،5فدان ويبلغ عدد سكانها 3561 نسمة وينفذ من خلال مكون تأهيل اجتماعي وتعديل للسلوك عن طريق تكوين مجموعات وروابط من الشباب بالمنطقة وتأهيلهم وتدريبهم على مجموعة من المهارات الحياتية وتعديل السلوك مثل نبذ العنف، تقبل الآخر وتأهيل المقبلين على الزواج، بالاضافة إلى رفع وعي سيدات حي روضة السيدة من خلال إكسابهم العديد من المهارات الاجتماعية وتعديل السلوك والتعامل مع القضايا المختلفة منها التربية الوالدية والتعامل السليم مع الاطفال والنظافة وصحة المرأة وتنظيم الاسرةويتضمن المشروع مكون ثقافي وتعليمي، حيث يتم تنفيذ مجموعة من البرامج الفنية المتنوعة منها مسرح وسينما الشارع والتي تتضمن رسائل المشروع المختلفة، بالأضافة إلى الاستفادة من خبرات واعظي وواعظات الأزهر لنشر القيم وتنفيذ برنامج لمحو الأمية.

ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

ومن المقرر أن يتم توقيع بروتوكول مع مؤسسة اسمعونا المسند اليها تنفيذ المشروع.
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وزارة التضامن جامعات أخبار مصر

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