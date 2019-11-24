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الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر "0-0" رابط SECOND HALF AlHilal يلا شوت مباراة الهلال اليوم Plus

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:49 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بث مباشر كورة لايف (PLUS) يوتيوب قناة الاتحاد الآسيوي مشاهدة مباراة الهلال وآوراوا LIVE:

شاهد بث مباشر COOL KORA مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بدون تقطيع وبجودة فائقة عبر رابط BEIN SPORTS CONNECT، ويتصارع الفريقين السعودي والياباني على اللقب الآسيوي في مباراة قوية على ملعب "سايتاما" معقل آوراوا، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في السعودية بفوز الهلال بهدف دون مقابل، شاهد LIVE مباراة النهائي الآسيوي بث مباشر KOOORA 4 LIVE، تابع مباراة الهلال اليوم 24 – 11 – 2019 علي رابط يوتيوب PLUS.

موعد البث المباشر لمباراة الهلال ضد آوراوا الياباني YALLA KORA نهائي أبطال آسيا:

بث مباشر مباراة نهائي دوري أبطال آسيا NOW MATCH، مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال ضد آوراوا دياموندز الياباني علي قناة الاتحاد الآسيوي يوتيوب بجودة تناسب جميع السرعات، تابع البث المباشر لمباراة AL-HILAL أونلاين عبر رايط الأسطورة LIV7HD، وتنطلق مباراة النهائي الآسيوي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والواحدة ظهرًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، تابع لايف مباراة الهلال (الآن)، في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت جرينتش.

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