كورة اون لاين مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا بث مباشر اليوم بدون تقطيع في نهائي دوري ابطال اسيا يويتوب قناة الاتحاد الاسيوي رابط مباشر ماتش الهلال السعودي.

من المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد أوراوا على ملعب ساتياما، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة، والثانية عشر ظهراً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة التاسعة صباحاً بتوقيت جرينتش.





اونلاين Second half مشاهدة مباراة الهلال "الشوط الثاني" بث مباشر الهلال وأوروا الأسطورة al hilal live كورة اون لاين

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أوراوا في إياب نهائي آسيا:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا، ويدير اللقاء تحكيميا؛ الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.





وكان الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو قد أدار 47 مباراة في دوري أبطال آسيا، بينهما 3 مباريات للهلال، فاز الزعيم مرتين وتعادل مرة.





اونلاين Second half مشاهدة مباراة الهلال "الشوط الثاني" بث مباشر الهلال وأوروا الأسطورة al hilal live كورة اون لاين





علن الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة فريق أوراوا ريد الياباني، اليوم الأحد، على ملعب ساتياما، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا. وفيما يلي تشكيل فريق الهلال في مواجهة أوراوا:- حراسة المرمى: عبدالله المعيوف خط الدفاع: جانج هيون سو – ياسر الشهراني – محمد البريك – علي البليهي خط الوسط: سلمان الفرج – سيباستيان جيوفينكو – عبدالله عطيف خط الهجوم: سالم الدوسري – أندريه كاريلو – بافيتمبي جوميز. وحقق الهلال فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.

اونلاين Second half مشاهدة مباراة الهلال "الشوط الثاني" بث مباشر الهلال وأوروا الأسطورة al hilal live كورة اون لاين