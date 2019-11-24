بث مباشر الهلال ضد أوراوا تغطية حية دقيقة بدقيقة ( 0 - 0 )

بث مباشر متابعة مباراة الهلال ضد أوراوا والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد سايتاما 2002 لحساب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز الفريق السعودي ذهاباً بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب البيروفي أندريه كاريلو .





وفي السطور المقبلة ينشر لكم الفجر الرياضي تغيطة حية ومباشرة لمباراة الهلال ضد أوراوا دقيقة بدقيقة :-





00:00 بداية المباراة.

00:38 ضربة مرمى من اللاعب شوساكو نيشيكاوا .

01:45 ضربة مرمى من عبد الله المعيوف .

03:53 خطأ من محمد البريك على تاكويا أوكي .

04:19 تمريرة عرضية من أندرية كاريلو .

05:08 خطأ من سلمان الفرج على تومواكي ماكينو .

08:01 كرة عرضية من تاكاهيرو سكيني .

09:50 خطا من فابريسيو على البريك .

11:11 خطأ من كازوكي ناغاساوا على سالم الدوسري .

17:26 خطأ من أوبرتون دا سيلفا على ياسر الشهراني .

22:57 تسديدة من تاكاهيرو سكيني .

28:34 خطأ من تاكويا إيوانامي على جوميز .

32:19 تسلل على هادي آل بليهي .

35:57 خطأ من جوميز على ماكينو .

40:57 إنذار على تاكاهيرو سكيني .

44:08 تمريرة عرضية من كاريلو .

45:00 نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف .