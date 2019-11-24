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بث مباشر الهلال ضد أوراوا تغطية حية دقيقة بدقيقة ( 0 - 0 )

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:47 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر متابعة مباراة الهلال ضد أوراوا والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد سايتاما 2002 لحساب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز الفريق السعودي ذهاباً بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب البيروفي أندريه كاريلو .

وفي السطور المقبلة ينشر لكم الفجر الرياضي تغيطة حية ومباشرة لمباراة الهلال ضد أوراوا دقيقة بدقيقة :-

00:00 بداية المباراة.
00:38 ضربة مرمى من اللاعب شوساكو نيشيكاوا .
01:45 ضربة مرمى من عبد الله المعيوف .
03:53 خطأ من محمد البريك على تاكويا أوكي .
04:19 تمريرة عرضية من أندرية كاريلو .
05:08 خطأ من سلمان الفرج على تومواكي ماكينو .
08:01 كرة عرضية من تاكاهيرو سكيني .
09:50 خطا من فابريسيو على البريك .
11:11 خطأ من كازوكي ناغاساوا على سالم الدوسري .
17:26 خطأ من أوبرتون دا سيلفا على ياسر الشهراني .
22:57 تسديدة من تاكاهيرو سكيني .
28:34 خطأ من تاكويا إيوانامي على جوميز .
32:19 تسلل على هادي آل بليهي .
35:57 خطأ من جوميز على ماكينو .
40:57 إنذار على تاكاهيرو سكيني .
44:08 تمريرة عرضية من كاريلو .
45:00 نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف .
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