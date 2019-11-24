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حنان مطاوع تنشر صورة جديدة لابنتها أماليا (صورة)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:49 م
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حنان مطاوع
حنان مطاوع
رانيا ماهر
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تحرص الفنانة حنان مطاوع علي مشاركة متابعيها ومحبيها بصور من يومياتها الخاصة والفنية من خلال حسابتها الرسمية، وشاركت حنان مطاوع متابعيها بصوره جديده لأبنتها أماليا من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وأرفقت تعليقا عليها قائله: "يااااااارب إحفظها وإسعدها وإرضي عنها،وإسعد كل الناس،صباح المحبه".

وانهالت التعليقات علي الصوره من قبل جمهورها وجاءت تعليقات كالتالي:الله اكبر ماشاء الله، ربنا يحميها ويحفظها يارب، ربنا يبارك فيها، حبيبتي ربنا يحفظهالك.

وفى سياق آخر، يشار أن حنان مطاوع شاركت فى الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل "لمس أكتاف"، وحققت من خلال دور "عايدة"نجاحا كبيرا، والمسلسل بطولة فتحى عبد الوهاب، ياسر جلال، هاجر الشرنوبي، محمد عز، كرم جابر، والمسلسل من تأليف هانى سرحان، اخراج حسين المنباوى.

وفى سياق مختلف، يُشار أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع السينمائية مشاركتها في فيلم "يوم وليلة"، والفيلم تم عرضه في مهرجان مالمو للسينما العربية.

والفيلم من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، بطولة كلا من حنان مطاوع، أحمد الفيشاوى، خالد النبوي، درة، حنان مطاوع، محمد عادل، خالد سرحان.

حنان مطاوع تنشر صورة جديدة لابنتها أماليا (صورة)
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