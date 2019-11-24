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خبير عسكري: جماعة الإخوان خططت للاستقلال بسيناء كعاصمة للخلافة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:48 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء محمد الغباري، خبير عسكري، إن جماعة الإخوان المسلمين هدفه الأساسي السيطرة على الحكم، ولهذا لجأت إلى تنفيذ عمليات اغتيالات لتثبت أنها تنظيم قوي، كانوا يحاربون من أجل الوطن.

وأشار "الغباري"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن الإخوان كانوا يريدون جعل سيناء مقر للخلافة لهم، لافتا إلى أن أهداف الجماعة الاستراتيجية تستهدف مصلحتهم وليس مصلحة الدولة.

وأوضح أن العلوم السياسية تؤكد أن أي تنظيم عقائدي أو سياسي ويكون سري فهو تنظيم عنصري، مضيفًا أن جماعة الإخوان تتبع نظام الحرب النفسية، ويدعون بطولات كاذبة، معقبا: "الإخوان في بالهم يعملوا خلافة إسلامية في مصر وخططوا للاستقلال بسيناء".
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الكلمات المفتاحية

خبير عسكري الاستقلال الإخوان أخبار مصر

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