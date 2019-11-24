خبير عسكري: جماعة الإخوان خططت للاستقلال بسيناء كعاصمة للخلافة

قال اللواء محمد الغباري، خبير عسكري، إن جماعة الإخوان المسلمين هدفه الأساسي السيطرة على الحكم، ولهذا لجأت إلى تنفيذ عمليات اغتيالات لتثبت أنها تنظيم قوي، كانوا يحاربون من أجل الوطن.





وأشار "الغباري"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن الإخوان كانوا يريدون جعل سيناء مقر للخلافة لهم، لافتا إلى أن أهداف الجماعة الاستراتيجية تستهدف مصلحتهم وليس مصلحة الدولة.



