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yalla الشوط الثاني shoot مشاهدة مباراة الهلال وواوراوا Final AlHilal كورة لايف dawriplusksa مشاهدة مباراة الهلال مجاناHD

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:45 م
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بوابة الفجر
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yalla الشوط الثاني shoot مشاهدة مباراة الهلال وواوراوا Final AlHilal كورة لايف dawriplusksa مشاهدة مباراة الهلال مجاناHD مشاهدة مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز بث مباشر 24-11-2019 في نهائي دوري أبطال آسيا بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز اليوم مجانا بدون تقطيع، مشاهدة مباريات اليوم yalla shoot مباراة الهلال ضد اوراوا ريد دياموندز بث مباشر لايف يوتيوب، موقع كورة جول ينقل لكم اليوم البث الحي المباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز مباشر اون لاين في اطار منافسات دوري أبطال آسيا.

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موعد مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز اليوم
البطولة : دوري أبطال آسيا
القنوات : بي ان سبورت 1
المعلق : عصام الشوالي
الساعة : 12:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 1:00 مساء بتوقيت السعودية

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