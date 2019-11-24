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"حماة" رئيس وزراء كمبوديا تتسبب في تغيبه عن قمة آسيان

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:45 م
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رئيس الوزراء الكمبودي هون سين
رئيس الوزراء الكمبودي هون سين
وكالات
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تغيب رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، عن القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية ودول الآسيان، حسبما أعلن المكتب الرئاسي في سيئول اليوم الأحد.

 

وأعلن هون سين، بأن وعكة صحية ألمت بحماته تجعل من الصعب حضوره القمة الخاصة، يوم غد الاثنين.

 

وقال هون سين، بعد ظهر يوم 23 عبر فيسبوك إن حماته تم نقلها إلى المستشفى وتعاني من حالة صحية خطيرة، وفقا لوسائل الإعلام الكمبودية المحلية.

 

وأضاف: "أعتذر للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن وقادة دول الآسيان بمن فيهم رئيس الوزراء التايلندي برايوت تشان-أوتشا بسبب غيابي عن القمة الخاصة."

 

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي "كو مين-جونغ" إن براك سوكون نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكمبودي سيشارك في القمة الخاصة نيابة عن رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، ومن المقرر أن تعقد وزيرة الخارجية كانغ كيونغ-هوا اجتماعا مع نظيرها براك سوكون.

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قمة الاسيان رئيس الوزراء الكمبودي هون سين حماة رئيس الوزراء الكمبودي

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