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يلا شووت "الشوط الاول"مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الهلال ONLINE

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:22 م
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بوابة الفجر
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يلا شووت "الشوط الاول"مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الهلال ONLINE يلا لايف شاهد البث المباشر لمباراة أوراوا ريد الياباني ضد الهلال السعودي اليوم الأحد 24 نوفمبر COOL KOORA في إطار إياب نهائي دوري أبطال آسيا KOORA LIVE.

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موعد مباراة أوراوا ضد الهلال في إياب نهائي دوري أبطال أسيا
وتقام مباراة أوراوا ضد الهلال على ملعب سايتاما، في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة، والواحدة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة أوراوا ضد الهلال في إيابن نهائي دوري ابطال أسيا
ومن المقرر أن تذاع مباراة أوراوا ضد الهلال في إياب نهائي دوري أبطال أسيا، عبر قناة ’’beIN SPORTS HD 1’’ التابعة لمجموعة قنوات بي إن سبورت، المالك الحصري لحقوق بث مباريات دوري أبطال أسيا، بتعليق التونسي عصام الشوالي.

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