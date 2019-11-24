مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.30% بالتعاملات الصباحية





سوق دبي المالي





إستهل سوق دبى المالى،تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي إرتفاع ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.30% رابحا 8.15 نقطة ليصل إلى مستوى 2692.42 نقطة، مدفوعا بصعود 4 قطاعات على رأسها البنوك ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم 57.5 مليون سهم محققة ما قيمته 53.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1248 صفقة لعدد 27 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 14 سهما، واستقرت 4 أسهم.

ارتفاع 4 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم





وصعدت 4 قطاعات بسوق دبي ، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.51%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.42%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.79%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.76%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.61%.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق دبي المالي اليوم





وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بسوق دبي المالي اليوم ، فقد تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 5.68%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبى بنسبة 3.04%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 5.59%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 4.24%.