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مشاهدة مباراة أوراوا ضد الهلال AlNassr بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر beIN HD YouTube مجانا بدون تقطيع

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:18 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد أوراوا ريد الياباني، حيث ينتظر عشاق كرة القدم السعودية والعربية مباراة قوية بين الهلال وأوراوا، مساء اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019،في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أسياKORA ONLINE.


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موعد مباراة الهلال ضد أوروا اليوم في إياب نهائي دوري أبطال أسيا
وتلعب مباراة الهلال ضد أوروا اليوم KORA LIVE في إياب نهائي دوري أبطال أسيا في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة والواحدة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أوروا اليوم في إياب نهائي دوري أبطال أسيا
وستذاع مباراة الهلال ضد أوروا KORA ONLINE في إياب نهائي دوري أبطال أسير عبر قناة "BEIN SPORTS HD 2" التابعة لمجموعة قنوات بي ان سبورتس، المالك الحصري لحقوق بث مباريات دوري أبطال أسيا، بتعليق التونسي عصام الشوالي.


تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على قناة الاتحاد الآسيوي يوتيوب، اليوم الأحد، ويمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال أسيا عبر متابعة لايف يوتيوب الاتحاد الأسيوي ماتش الهلال ضد أوراوا ، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الهلال ضد أوراوا في نهائي الحلم الآسيوي.


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