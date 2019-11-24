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لحظة بلحظة.. متابعة بث مباشر مباراة الهلال واوراوا لايف بدون تقطيع (0-0) تغطية حية عبر BEIN SPORT

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:17 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي فريقي الهلال وأوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 المواجهة المؤهلة إلي كأس العالم للأندية، الزعيم السعودي الهلال في لقاء ومواجهة قوية للغاية في اليابان من أجل العودة بكأس غالية للغاية علي الجماهير الهلالية، فهل ينجح في هذه المواجهة بعد نجاحه في اللقاء الأول، والإنتصار علي حساب نادي أوراوا بهدف دون رد، وكان الفريق السعودي قد سيطر وسجل في اللقاء الأول، ولكن بإنتظار الحسم في اليوم علي ملعب الفريق الياباني، فهل ينجح بالخروج من المواجهة بالفوز أو بالتعادل علي أقل تقدير سواء التعادل الإيجابي أو السلبي، والذي سيكون حائزاً بموجبه علي البطولة، بينما سيكون المنافس الياباني لديه فرصة الإنتصار بأكثر من هدف مع تأمين شباكه من أجل الظفر باللقب.

 

تنطلق المواجهة بين فريقي الهلال وأوراوا الياباني في تمام الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 12:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1 ويعلق علي اللقاء عصام الشوالي..

 

نحن في الفجر، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا الياباني مباشر في لقاء اليوم الأحد 24 / نوفمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

 

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا الياباني مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الهلال وأوراوا الياباني مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الفجر الرياضي، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

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