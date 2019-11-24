يلا شوت YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا نهائي دوري أبطال آسيا الأسطورة لايف OSTORA LIVE جودة عالية بدون تقطيع

يخوض فريق الهلال السعودي مباراة صعبة أمام أوراوا الياباني فى الثانية عشر ظهر اليوم الأحد، بملعب "سايتاما" في "إياب" نهائي دوري ابطال اسيا ، ويكفى الهلال السعودي التعادل في مباراة اليوم لحصد لقب دوري ابطال آسيا على ملعب "سايتاما 2002".





وكان الهلال قد فاز في دور الـ16 على الأهلي السعودى 4-3 في مجموع المباراتين، ثم تغلب في ربع النهائي على مواطنه أيضا الاتحاد بواقع 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفاز في قبل النهائي على السد القطري بواقع 6-5 في مجموع المباراتين.





ونجح فريق الهلال في التغلب علي اوراوا ريد دياموندز بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب التي جمعت بينهم في استاد "جامعة الملك سعود"، في المملكة العربية السعودية، وذلك في يوم 19 من شهر نوفمبر في هذا العام الجاري، ضمن إطار بطولة دوري ابطال اسيا.







