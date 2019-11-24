Advertisements
Advertisements
Advertisements

غدا .. افتتاح فعاليات الدورة 24 لمعرض "فن بلا أسوار" بالإسكندرية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:15 م
Advertisements
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
Advertisements
يفتتح مطران شمال إفريقيا للكنائس الأسقفية المطران سامى شحاته غدا الإثنين فعاليات الدورة 24 لمعرض فن بلا أسوار، تحت عنوان "الكريسماس"، وذلك بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية.

وقال مدير مركز أركان للإبداع بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية نادر ونيس، فى تصريح اليوم الأحد، إن المعرض يقام بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية، ويضم مختلف أنواع الفنون التشكيلية من تصوير ونحت، إلى جانب مجموعة متنوعة من الصناعات اليدوية، بمشاركة أكثر من 200 فنان من الشباب.

وأضاف أن المركز يحرص على تنظيم المعرض بصورة دورية، بهدف نشر ثقافة تقدير الفن والجمال فى الشارع المصرى، وإعطاء الفرصة لكل صانع جمال وفنان لعرض أعماله.
Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 18 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 19 ساعة

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

منذ ساعة الا ربع

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 15 ساعة

YALLA شووت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال

منذ 41 دقيقة

عاجل.. صدمة في الأهلي من مدة غياب حمدي فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

إنبي يطلب ثنائي الأهلي ولاعب شاب مقابل أسامة جلال

منذ أقل من ساعتين

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

منذ 35 دقيقة

رينيه فايلر يرفض رحيل جناح الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رمضان صبحي يغير مستقبل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

منذ ساعة

ترحيل وائل جسار من هذه الدولة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ننشر أول صورة لمحمد رمضان لحظة فوزه بجائزة المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

11:20 ص

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

11:50 ص

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

06:42 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status