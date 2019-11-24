غدا .. افتتاح فعاليات الدورة 24 لمعرض "فن بلا أسوار" بالإسكندرية

يفتتح مطران شمال إفريقيا للكنائس الأسقفية المطران سامى شحاته غدا الإثنين فعاليات الدورة 24 لمعرض فن بلا أسوار، تحت عنوان "الكريسماس"، وذلك بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية.





وقال مدير مركز أركان للإبداع بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية نادر ونيس، فى تصريح اليوم الأحد، إن المعرض يقام بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية، ويضم مختلف أنواع الفنون التشكيلية من تصوير ونحت، إلى جانب مجموعة متنوعة من الصناعات اليدوية، بمشاركة أكثر من 200 فنان من الشباب.



