أشرف زكي: مشروع روضة السيدة يعكس الشكل الحضاري لمصر

قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن مشروع روضة السيدة يعكس الشكل الحضاري لمصر، مشيرا إلى أنها ثورة في البنية المعمارية وتطوير العشوائيات، موضحا أنه سيتم مشاركة أكاديمية الفنون في العمل الخاص بالروضة، ولن يبخل عليهم.





وأشار "زكي" إلى أنه قام بتقديم ورقة منذ فترة للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، قائلا نجاحاتك العظيمة ستكون مشكلة للقادم.





جاء ذلك خلال حفل إطلاق تنمية مشروع روضة السيدة اجتماعيا، وهو أحد المشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة لقاطني حي روضة السيدة "تل العقارب سابقا"، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى.