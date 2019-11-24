تابعونا.. بث مباشر مباراة الهلال واوراوا تغطية مباشر "0-0" لايف YALLA SHOOT رابط الهلال HD

الهلال واوراوا في إياب نهائي بطولة كأس آسيا، حيث تعتبر هذه المباراة بمثابة أكون أو لا أكون، حيث يأمل نادي الهلال السعودي في أن يحقق نتيجة إيجابية في البيت الياباني.

وسوف تلعب المباراة بتوقيت مبكر وذلك لفارق التوقيت بين الدول العربية واليابان، وسوف تنقل أحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي لكافة الأحداث الرياضية التي سوف يتم نقلها من خلال إستديو تحليلي عبر قناة الكأس الرياضية ويوتيوب الاتحاد الآسيوي.