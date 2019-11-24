مدير بنها التعليمية يفاجئ مدرسة الشهيد محمود عبدالعظيم وأحمد عبدالحميد بكفر فرسيس (صور)

قال عبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، إن فلسفة النظام الجديد للتعليم في الصفوف الأولي للمرحلة الإبتدائية ترتكز على آليات وأدوات تهدف إلى تحسين قدرة التلاميذ على قراءة الكلمات وتعتمد بشكل أساسى على الربط بين الحرف والصوت الخاص به ثم الربط بين أصوات الحروف المكونة للكلمة الواحدة وهو الأمر الذي غير في طريقة استيعاب الطالب عن طريق الحفظ والتلقين إلى الفهم والتذكر.



جاء ذلك أثناء زيارته اليوم الأحد لمدرسة حماده احمد عبد الحميد الإبتدائية ومحمود عبد العظيم الإعدادية المشتركة بكفر فرسيس ببنها، في إطار سلسلة جولاته المفاجئة على مدارس الإدارة للتأكد من انتظام وانضباط العملية التعليمية بها بناء على تعليمات طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية.



واستهل مدير الإدارة جولته بمدرسة الشهيد محمود عبد العظيم الإعدادية الثانوية وزار فصول المدرسة وتبادل الحديث مع عدد من الطلاب داخل الفصول مستمعا لهم وناقشهم في يستمعون من شرح واثني علي نظافة الفصول وانضباطها كما زار مدرسة الشهيد حمادة أحمد عبد الحميد الابتدائية وتابع شرح المدرسين في الفصول وأثنى على التعاون المثمر بين مديرة المدرسة سناء العمريطي وأعضاء هيئة التدريس.



رافق مدير الإدارة أثناء الجولة شريف مصلح من إدارة التعليم الإعدادي.

