اسعار الخضروات اليوم الأحد 24-11-2019 في سوق العبور.. ارتفاع جديد في سعر الطماطم

اسعار الخضروات اليوم





تستقر أسعار الخضروات اليوم الأحد 24-11-2019 في سوق العبور اليوم استمرارًا لحالة الاستقرار التي تشهدها أسعار الخضروات في الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، حيث تتسقر حالة الطلب والعرض من المحاصيل الزراعية في السوق خلال الفترة الحالية خاصة في ظل ارتفاع انتاج الصوب الزراعية.





محاصيل الموسم الشتوى

وكانت اسعار الخضروات والفاكهة شهدت حالة من التراجع في اسواق الجملة والتجزئة خلال تعاملات اكتوبر الماضي مما ساهم في انخفاض معدلات التضخم خلال الشهر نفسه بعد احصائيات جهاز التعبئة والاحصاء التي تثببت تراجعا بنسبة 15% خلال شهر واحد ،إلى ان تعاود الاسعار استقرارها في السوق في ظل ظهور المحاصيل الجددية واستقرار الطلب من المستهلك.





اسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الأحد 24 نوفمبر 2019

استقرت اسعار الخضروات المختلفة في الاسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، وجاءت الاسعار على النحو التالي:





سجلت اسعار الطماطم اليوم ما بين 7 إلي 10 جنيها للكيلو.

سجل الباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 1.5-2.5 جنيه.

سجل سعر كيلو البطاطس ليسجل ما بين 8-10 جنيهات.

سعر الكوسة بين 3.5-6 جنيهات للكيلو.

سجلت الفاصوليا 8-10جنيهات للكيلو سجل كيلو البصل 2.5 –4.75 جنيه سجلت أسعار الباذنجان البلدى ما بين 1.5-3 جنيهات تراوحت الملوخية بين 2-3 جنيهات. تراوحت اسعار البسلة من 14-20 جنيها.

سعر سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها.

سجل سعر كيلو الخيار ما بين 3 – 8 جنيهات للكيلو

سعر القلقاس 4-7 جنيهات

سعر الثوم بين 7-11 جنيها.



