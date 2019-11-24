Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسعار الخضروات اليوم الأحد 24-11-2019 في سوق العبور.. ارتفاع جديد في سعر الطماطم

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:01 م
Advertisements
اسعار الخضروات اليوم
اسعار الخضروات اليوم
Advertisements
اسعار الخضروات اليوم 

تستقر أسعار الخضروات اليوم الأحد 24-11-2019 في سوق العبور اليوم استمرارًا لحالة الاستقرار التي تشهدها أسعار الخضروات في الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، حيث تتسقر حالة الطلب والعرض من المحاصيل الزراعية في السوق خلال الفترة الحالية خاصة في ظل ارتفاع انتاج الصوب الزراعية.

محاصيل الموسم الشتوى 
 وكانت اسعار الخضروات والفاكهة شهدت حالة من التراجع في اسواق الجملة والتجزئة خلال تعاملات اكتوبر الماضي مما ساهم في انخفاض معدلات التضخم خلال الشهر نفسه بعد احصائيات جهاز التعبئة والاحصاء التي تثببت تراجعا بنسبة 15% خلال شهر واحد ،إلى ان تعاود الاسعار استقرارها في السوق في ظل ظهور المحاصيل الجددية واستقرار الطلب من المستهلك.

 اسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الأحد 24 نوفمبر 2019
 استقرت اسعار الخضروات المختلفة في الاسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، وجاءت الاسعار على النحو التالي:

  سجلت اسعار الطماطم اليوم ما بين 7 إلي 10 جنيها للكيلو.
  سجل الباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 1.5-2.5 جنيه.
  سجل  سعر كيلو البطاطس ليسجل ما بين 8-10 جنيهات.
  سعر الكوسة بين 3.5-6 جنيهات للكيلو.
  سجلت الفاصوليا 8-10جنيهات للكيلو
  سجل كيلو البصل 2.5 –4.75 جنيه
  سجلت أسعار الباذنجان البلدى ما بين 1.5-3 جنيهات
  تراوحت الملوخية بين 2-3 جنيهات.
  تراوحت اسعار البسلة من 14-20 جنيها.
  سعر سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها.
  سجل سعر كيلو الخيار ما بين 3 – 8 جنيهات للكيلو
  سعر القلقاس 4-7 جنيهات
  سعر الثوم بين 7-11 جنيها.

اسعار الخضروات اليوم
اسعار الخضروات اليوم

اسعار الفاكهة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2019
 استقرت اسعار الفاكهة المختلفة في الاسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، وجاءت الاسعار على النحو التالي:
سعر كيلو البرتقال البلدى في الاسواق نحو 2-4 جنيهات
 سعر البلح الرملى 5-8 جنيهات.
  سعر البلح السلمى 15 جنيها.
  سعر البلح البارحى سجل 20 جنيها.
 أسعار الجوافة بين 2_4 جنيهات.
 أسعار الرمان بين 3-6 جنيهات.
سعر البرتقال السكرى بين 4-5 جنيهات
سعر البرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو
سعر اليوسفى عند 5 جنيهات
سعر الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو
 سعر العنب الكرمسن 15 جنيها
 سعر العنب الرومى الأحمر 5_7 جنيهات
 سعر البلح سمانى 3-5 جنيهات
 سعر البلح الزغلول 3-7 جنيهات.
 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

اسعار الخضروات والفاكهة اسعار الخضروات اليوم في مصر اسعار الخضروات اليوم في سوق العبور اسعار الخضروات اسعار الخضار في مصر اليوم الاحد اسعار الخضار في مصر اليوم اسعار الخضار اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 14 ساعة

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

منذ ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يغير مستقبل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ حوالي 17 ساعة

YALLA شووت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال

منذ 41 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 19 ساعة

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

منذ 35 دقيقة

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

منذ ساعة الا ربع

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 18 ساعة

رينيه فايلر يرفض رحيل جناح الأهلي

منذ أقل من ساعتين

إنبي يطلب ثنائي الأهلي ولاعب شاب مقابل أسامة جلال

منذ أقل من ساعتين

ترحيل وائل جسار من هذه الدولة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ننشر أول صورة لمحمد رمضان لحظة فوزه بجائزة المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. صدمة في الأهلي من مدة غياب حمدي فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 24-9-2019.. الكوسة تسجل 6 جنيهات

اسعار الخضروات اليوم الاحد 20-10-2019 .. الاسعار تستقر في سوق العبور

اسعار الخضروات اليوم الاثنين 21-10-2019.. البسلة والفاصوليا يتراجعان

اسعار الخضروات اليوم الخميس 14 نوفمبر 2018 في سوق العبور .. البطاطس تسجل 5 جنيهات

اسعار الخضروات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2018 في سوق العبور.. والبامية بـ 20 جنيهًا

اسعار الخضروات اليوم السبت 16 نوفمبر 2019.. الفاصوليا تسجل 10 جنيهات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

11:20 ص

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

11:50 ص

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

06:42 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status