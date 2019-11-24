تأجيل دعوى إحالة نقيب المحامين لمجلس التأديب لـ 22 ديسمبر

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، التي يطالب فيها بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة للقانون، لجلسة 22 ديسمبر المقبل.



واختصمت الدعوى التي حملت رقم 6409 لسنة 69 قضائية نقيب المحامين بصفته القانونية.

كانت هيئة مفوضي الدولة أوصت بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب؛ لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.