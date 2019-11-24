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الآن FINAL بث مباشر... مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا LIVE

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:00 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نستعرض لكم من خلال موقع الفجر الرياضي متابعينا الكرام وعشاق كرة القدم في الوطن العربي بشكل عام وعشاق الكرة السعودية على وجه الخصوص ونادي الهلال، كافة القنوات التي سوف تقوم بنقل وتغطية أحداث المباراة المنتظرة بين الهلال و اوراوا ريد دياموندز في مباراة الإياب من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تعتبر هذه المباراة من أبرز المباريات التي سوف تلعب في هذا اليوم وسوف تلعب في توقيت مبكر بالنسبة للشرق الأوسط، وذلك كون المباراة تلعب على الأراضي اليابانية.

 

بطاقة مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز في بطولة دوري ابطال آسيا

المباراة القناة الناقلة    موعد المباراة  الملعب

الهلال السعودي ضد اوراوا ريد دياموندز

آياب نصف نهائي كأس آسيا  قناة الكأس الرياضية

قناة بي ان سبورت الرياضية

 

يوتيوب الإتحاد الآسيوي

 

1:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

12:00 ظهراً بتوقيت مصر .

12:00 ظهراً بتوقيت فلسطين .     استاد سايتاما 2002

 

 

 

 

تردد قناة الكأس الرياضية الناقلة لمباراة الهلال واوراوا

MODULATION TRANSMISSION        FEC    SYMBOL RATE  POLARIZATION FREQUENCY    DIRECTION

8PSK  DVBS   3/4   27500       Horizontal      11919 Mhz 7.3 ° W

القمر   التردد  الاستقطاب     معامل الترميز معامل التصحيح

نايل سات      1191912149      hhAdvertisements     2750027500      3\46\5

عرب سات    12245       v       27500       5/6

بدر 6  12418       h       27500       5/6

 

 

موعد النهائي الحلم بين الهلال واوراوا ريد دياموندز في بطولة دوري ابطال آسيا

تردد قناة الكأس الرياضية الناقلة لمباراة الهلال واوراوا في نهائي بطولة دوري آبطال آسيا

 

القمر الصناعي        التردد  معدل الاستقطاب      معدل الترميز  تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث     معدل تردد الموجه

نايل سات      12604       أفقي   27500       2/3   DVB-S2 8psk

نايل سات      11054       عمودي        27500       2/3   DVB-S2 8psk

نايل سات      11013       عمودي        27500       2/3   DVB-S2 8psk

يوتيوب الاتحاد الآسيوي لنقل مباراة الهلال واوراوا

تعتبر قناة الهلال واوراوا من أبرز المباريات التي سوف تلعب اليوم في توقيت مبكر ويبحث الكثير من عشاق كرة القدم السعودية والعالمية عن كيفية متابعة المباراة المنتظرة، حيث سوف تقوم قناة الأتحاد الآسيوي بتغطية المباراة من خلال القناة التالية، نتمني لكم متابعة ممتعة.

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