البابا فرنسيس يزور النصب التذكاري للشهداء في ناغازاكي

توجه قداسة البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، صباح اليوم الأحد، إلى نصب القديسين الشهداء في مرتفع نيشيزاكا في ناغازاكي، وهو المكان الذي قُتل فيه في 5 فبراير 1597 القديس بول ميكي و25 من الشهداء الآخرين، وقد شكل هذا بداية مرحلة اضطهاد للمسيحيين في اليابان استمرت قرنين.



وأكد البابا فرنسيس علي انتظاره بتلهف هذه اللحظة، حيث يأتي إلى هنا كحاج للصلاة وكي يثبِّت ويثبَّت في إيمان هؤلاء الأخوة الذين دلونا بشهادتهم وتكريس أنفسهم إلى الطريق.



ولفت إلى أن البابا القديس يوحنا بولس الثاني قد رأى في هذ المرتفع لا فقط جبل الشهداء بل وجبل تطويبات حقيقيا.



وأشار البابا فرنسيس، إلى أن هذا المكان هو قبل كل شيء نصب يعلن الفصح لأنه يؤكد أن الكلمة الأخيرة، ورغم التجارب، ليست للموت بل للحياة، فنحن لسنا مدعوين إلى الموت بل إلى حياة كاملة وهذا ما أعلنه الشهداء. في هذا المكان.



وأضاف فرنسيس، أن هناك ظلام الموت والاستشهاد ولكن هنا يعلَن نور القيامة، حيث يتحول دم الشهداء إلى بذرة الحياة الجديدة التي يريد المسيح أن يهبنا جميعا إياها.



وأكد أن شهادة هؤلاء الشهداء تثَبتنا في الإيمان وتساعدنا على تجدد تفانينا والتزامنا كي نعيش التلمذة الرسولية القادرة على العمل من أجل ثقافة بإمكانها حماية كل حياة والدفاع عنها، وذلك من خلال "استشهاد" الخدمة اليومية والصامتة إزاء الجميع وخاصة لأكثر الأشخاص عوزا.