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بعد إزالة ثالث أكبر حصوة بالعالم.. مدير المستشفى: "الطبيب المصري إيده تتلف في حرير" (فيديو)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:15 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور جوزيف وليم، مدير مستشفى التأمين الصحي في قنا، تفاصيل إزالة حصوة حجمها يصل إلى 11 سم، وتقدر بأنها ثالث أكبر حصوة في العالم من مريض مصري بمستشفى التأمين الصحي، موضحًا أنه حجم الحصوة لفت نظر الأطباء بالمستشفى أثناء إجراء الفحوصات، فهو أمر لا يتكرر كل يوم.

وأشار "وليم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إلى أن العملية إزالة الحصوة كانت دقيقة جدا، خاصة وأنهم كانوا يستهدفون الحفاظ على الكلى، مؤكدًا أن المريض بصحة جيدة، منوهًا بأنه كان صعبا استئصال الحصوة بالتفتيت أو المنظار لكبر حجمها.

وأضاف أن مصر بها أفضل أساتذة وجامعات طبية على مستوى العالم، حيث يساهم الأساتذة المصريين في تخريج أطباء يشهد لهم بالكفاءة، معقبا: "الطبيب المصري إيده تتلف في حرير"، منوهًا بأن المشكلة التي تواجه الأطباء في مصر تكمن في توفير الإمكانيات.
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مستشفى قنا تفتيت حصاوي أخبار مصر

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