خطاب مرتقب لبابا الفاتيكان في اليابان

اصطف المسيحيون اليابانيون قبل الفجر اليوم الأحد للحصول على مقاعد في قداس قاله البابا فرانسيس في ناغازاكي حيث قتل 27 ألف شخص على الفور عندما أسقطت الولايات المتحدة قنبلة ذرية ثانية على اليابان وانتهت فعليًا من العالم الحرب الثانية.



وتشتهر ناغازاكي أيضًا بـ "المسيحيين المخفيين"، الأشخاص الذين ذهبوا تحت الأرض لمزج دينهم بعناصر من البوذية وشينتو مواليد اليابان بدلًا من التخلي عن دينهم أو استشهادهم لإيمانهم خلال 250 عامًا عندما تم حظر المسيحية في اليابان.



كما زار البابا يوحنا بولس الثاني ناغازاكي خلال رحلته إلى اليابان قبل 38 عامًا.



وقال أكيمي يامانو، 59 سنة، ويعمل مدرسًا، إنه يشبه الحلم، أنا متحمس للغاية. عندما رأيت التلفزيون الليلة الماضية، مع ظهور التراتيل ومشاهد ناغازاكي، كنت أبكي.



وأضاف، كنت هنا عندما جاء البابا الأخير أيضًا، وأعتقد أنه من غير المعقول أن أتمكن من رؤية اثنين من الأباء المقدسين في حياتي، انها مثل معجزة ".



وقال تشيزوكو هيساماتسو، 66 عامًا، هذه هي المرة الثانية التي أتمكن فيها من رؤية بابا هنا في اليابان، وينبض قلبي بسرعة كبيرة.



وأضاف، لا يمكننا الحصول على مزيد من التفجيرات الذرية، وسيكون من الرائع أن تصل هذه الرسالة إلى العالم، وأود ذلك إذا تم التخلص من الأسلحة النووية ولم تكن هناك حرب أخرى. أعتقد أنني قد أبكي.



وقال شينغو فوكورا البالغ 31 عامًا، صانع الصابون الحرفي، لقد جئت البارحة ظهرًا للتحقق من الأشياء ومعرفة متى يمكنني البدء في الصف، جئت إلى هنا في الساعة 6 صباحًا. أنا جزء من مجموعة من المسيحيين المخفيين، وقبل 38 عامًا حضر ممثلنا لرؤية جون بول الثاني.

وأضاف، إذا كان بإمكاني رؤيته، أود أن أبارك هذا الأمر، لقد كانت الكاميليا رمزًا مهمًا لنا منذ فترة طويلة، وأنا سعيد جدًا برسالته. كان جدي وجدتي في ناغازاكي، كانا يعملان في مصنع، عندما سقطت القنبلة. هذا يجعلني من الناجين من الجيل الثالث.



وقال ياسوكو تابانا، 82، هذه هي فرصتي الأخيرة لسماع صوت البابا الحي والصلاة معهم في نفس المكان.



وأضاف، هذا هو أفضل شعور. لقد تعمدت في العشرين من عمري ولكني كنت مهتمًا بالكاثوليكية منذ أن كنت في المدرسة الثانوية. كان لدي الكثير من الأفكار بالطريقة التي تفعلها عندما تكون شابًا، ولكن أحدها كان أن الأسلحة الذرية ليست شيئًا ما يدل على تكنولوجيا الإنسان ولكنها ستؤدي إلى انقراض الإنسان.



وأضاف، لقد شعرت منذ زمن طويل أن التكنولوجيا الذرية ليست شيئًا ينبغي للبشر أن يستمروا معه، لذلك فأنا أتفق مع البابا.



