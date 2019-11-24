خبير بترولي: مصر المحور الإقليمي لتصدير الغاز الطبيعي لأوروبا (فيديو)

قال الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن الإعلان عن اكتشاف 14 كشف بترولي جديد خلال الربع الأول من العام المالي 2019 يؤكد أن مصر مازالت منبع الخير لاكتشافات جديدة من النفط والغاز، وهذا يشجع الشركات العالمية الكبرى على الدخول في مزايدات قطاع البترول في مجال البحث والاستكشاف والتنقيب عن الغاز الطبيعي، ويعطي مدلول لدول العالم أجمع أن مصر مازالت في حالة استدامة في إنتاج النفط والغاز.





وأشاد "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، بدور وزير البترول وخبراء قطاع البترول في تنشيط مجال البحث والاستكشاف في مصر، موضحًا أن مصر تقوم بدور محوري إقليمي في منطقة شرق المتوسط كمحور رئيسي لتداول الغاز الطبيعي في المنطقة.



