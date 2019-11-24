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نهضة مصر للنشر تفوز بجائزة "عبدالعزيز المنصور" للناشر العربي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:57 ص
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نهضة مصر
نهضة مصر
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تصدرت دار نهضة مصر للنشر قوائم الناشرين العرب لتفوز بلقب الدورة الأولى لجائزة الدكتور"عبدالعزيز المنصور" لدعم الناشر العربي عن كتابها "شيء يبحث عن نفسه" للمؤلفة والرسامة بسمة حسام.

 

وقد أطلق اتحاد الناشرين العرب هذه الجائزة في يوليو الماضي لتحمل اسم الدكتور "عبد العزيز المنصور" الذي يعد أحد أبرز الناشرين في الوطن العربي من حيث إسهاماته في صناعة النشر، وقد تم تدشين الدورة الأولى لدعم الناشرين المهتمين بمجال أدب الطفل حتى سن ست سنوات.

 

وحول معايير اختيار الفائز، أوضح "المنصور" أنها جاءت تربوية في المقام الأول حتى يحمل الكتاب المقدم للطفل مجموعة من القيم والرسائل، مثل: الصدق والأمانة واحترام الكبير والقيم الدينية وحب الوطن.

 

وتتحدث المؤلفة بسمة حسام في هذا الكتاب عن شخصية طفل يدعى "شيء" يبحث عن ذاته في كل ما حوله في رحلة شيقة مغزاها أن تكون أنت، فهذا كل شيء.

 

ومن جانبها، عقبت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر على هذه الجائزة قائلة: "نحن فخورون بهذا الفوز الذي يأتي ليتوج مسيرتنا في مجال أدب الطفل ونشر الثقافة والوعي التربوي لدى الأجيال القادمة من خلال إصداراتنا التي تغرس القيم والإبداع في نفوس أطفالنا. وتأتي هذه الجائزة الجديدة كحافز كبير لنا لنحافظ على هذا النجاح وتقديم المزيد".

 

من الجدير بالذكر، أن هذه هي الجائزة رقم 41 في مسيرة نهضة مصر للنشر على مدار العشرين عامًا الماضية، ومن أبرز الجوائز التىحصلت عليها الدار: جائزة "اتصالات لأدب الطفل" عن أعوام 2016 و2013 و2011، جائزة الشيخ "زايد لأفضل ناشر في العالم العربي" عام 2010، وجائزة "مؤسسة آنا ليند" عام 2010، وجائزة "بولونيا راجازى" عام 2006.. وجوائز أخرى عديدة.

نهضة مصر للنشر تفوز بجائزة "عبدالعزيز المنصور" للناشر العربي
نهضة مصر للنشر تفوز بجائزة "عبدالعزيز المنصور" للناشر العربي
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