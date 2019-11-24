Advertisements
إحالة أوراق عاملين لفضيلة المفتي لقتلهما سائق وسرقة سيارته في قنا
الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:57 ص
Advertisements
بسام عبدالحميد
Advertisements
قضت محكمة جنايات نجع حمادي شمال قنا، برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، بإحالة أوراق مجندين لفضيلة المفتي، لقتلهما سائق بعد استدراجه لسرقة سيارته، وإلقاء جثته في ترعة بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.
تعود أحداث القضية إلى 29 سبتمبر 2019، عندما عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، على جثة محمد علي رضوان، سائق، ومقيم بكفر الشيخ، بها طلق ناري، داخل ترعة في قرية أبو مناع التابعة لمركز دشنا.
وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، أحمد.م.ع، 22 عامًا، مجند بالقوات المسلحة، ويعمل ميكانيكي، مقيم بمحافظة القليوبية، ومحمود.م.ح، 22 عامًا، مجند بالقوات المسلحة، ويعمل مزارع، وعبادة.ت.ه، 47 عامًا، نقاش، ومقيم دشنا، وعبدالحفيظ.ع.ج، 21 عامًا، طالب ومقيم دشنا، استدرجوا المجني عليه لقتله وسرقة سيارته، وألقوا جثته في الترعة لإخفائها.
تم إحالة القضية التي حملت رقم 290 لسنة 2018 جنايات دشنا، والمقيدة برقم 289 لسنة 2018 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين جمال الشريف ومحمود حلمي، وأمانة سر يوسف الشيخ، وأسامة الأمير، وكرم طاهر، التي عاقبت المتهم الأول والثاني، بإحالة أوراقهما إلى المفتي وتحديد جلسة دور يناير للنطق بالحكم ونظر محاكمة باقي المتهمين.
Advertisements