تجديد حبس صاحب شركة سياحية لاتهامه بالاتجار في البشر



كما أمر أيضًا بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى الأدلة الجنائية لفحصها.



وكان تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الاسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية بقيام صاحب شركة للتسويق والسياحة العلاجية، ومقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان، بمزاولة نشاطه الإجرامي في تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى خارج البلاد واستقطاب الشباب راغبي السفر باستخدام مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية لتسهيل عمليات تهريبهم بطريقة غير شرعية.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى والأمن العام" والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم إلقاء القبض علي المتهم المذكور، وبتفتيش مسكنه عثر على عدد من الأجهزة والأوراق والمستندات المستخدمه في نشاطه الاجرامي.



وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي في تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى الدول الأجنبية باستخدام أوراق ومستندات عرفية ورسمية مزورة لإدخال الغش والتدليس على السفارات وأن المبلغ النقدي المضبوط حصيلة نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المنتزه ثان الإسكندرية، تجديد حبس صاحب شركة للتسويق والسياحة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى خارج البلاد باستخدام مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة".