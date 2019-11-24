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خبر سعيد لبرشلونة قبل موقعة إنتر ميلان

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:08 م
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برشلونة
برشلونة
علي نبوي
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تلقى الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة خبرًا سعيدًا قبل الرحيل إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفًا على إنتر ميلان يوم 10 من ديسمبر المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وتعرض نيكولو باريلا لاعب فريق إنتر ميلان بالإصابة خلال مباراة فريقه بالأمس أمام تورينو بالدوري الإيطالي والتي حسمها رجال المدرب أنطوينو كونتي لصالحهم بثلاثية.

وتأكد غياب باريلا عن مواجهة إنتر ميلان أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا بسبب إصابته بالتواء في الركبة.

ولن يتمكن باريلا من اللحاق بمواحهتي إنتر ميلان أمام سلافيا براج التشيكي الأربعاء المقبل، وأمام برشلونة يوم 10 من الشهر المقبل.
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