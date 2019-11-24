NOW شووت: مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش الهلال beIN LIVE جوميز NOW

يلا لايف شاهد البث المباشر لمباراة فريق الهلال السعودي ضد فريق أوراوا الياباني والتي ستقام اليوم الأحد 24 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا YALA KOORA حيث ستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل تحقيق اللقب الآسيوي الغالي والغائب عن الفريق السعودي منذ سنوات طويلة KOORA ONLINE.









موعد مباراة فريق الهلال السعودي ضد أوراوا COOL KOORA :-

كورة ستار وسوف تقام المباراة بين فريق الهلال السعودي وفريق اوراوا الياباني في الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة GOAL KOORA وسوف تقام في الساعة الثانية عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية وفي الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت دولة المغرب العربي YALA SHOOOT PLUS.









الهلال السعودي وفريق اوراوا الياباني GOAL KOORA :-

جول كورة ويدخل نادي الهلال السعودي تلك المباراة من أجل تحقيق لقب اسيوي يحلم به جماهيره منذ سنوات طويلة خاصة بعد الوصول إلى دور النهائي أكثر من مرة وخسارة اللقب في المباراة النهائية YALA LIVE بينما يدخل الفريق الياباني تلك المباراة من أجل تحقيق اللقب الذي حققه مرة في السنوات الأخيرة قريبا ودخول تاريخ البطولة الآسيوية مرة أخرى بتحقيق اللقب في مدة قصيرة للغاية في تاريخ النادي KOORA STAR.









القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد اوراوا YALA SHOOOT PLUS :-

يلا تابع المباراة بين فريق الهلال السعودي وفريق اوراوا الياباني كورة لايف بدون تقطيع عبر البث الحي المباشر على اليوتيوب وبث الحي الأسطورة ALASTORA حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق الهلال السعودي وفريق اوراوا الياباني عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD على قمري النايل سات والعرب سات BEIN MATSH وكان قد فاز الفريق السعودي في مباراة الذهاب بنتيجة هدف نظيف أحرزه اللاعب البيروفي أندريه كاريلو من رأسية رائعة في الشوط الثاني من اللقاء COOL KOORA.



