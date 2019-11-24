Advertisements
Advertisements
Advertisements

لايف بث مباشر BEIN SPORTS كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا ريد دايموندز | مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط HQ

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:36 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements


يلتقي اليوم فريق الهلال السعودي مع فريق أوراوا ريد الياباني في إطار إياب نهائى دورى أبطال آسيا للعام 2019 / 2020 ، نجح الزعيم في الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة هدف مقابل لاشئ ، نتيجة جيدة للفريق السعودي ولكنها غير مطمئنة بالمرة ، حيث أن الفريق يحتاج إلي إغلاق دفاعاته جيدا في مباراة العودة حتي لا يستقبل هدف يربك حسابات الفريق ، وبالتأكيد مباراة العودة سيحاول الفريق الياباني من احراز هدف للتعادل ، ولكن فريق الهلال إذا حاول إستغلال الإندفاع الهجومي ونجح في إحراز هدف آخر في لقاء العودة سيسهل الأمر كثيرا علي الفريق.

 

وسوف ننقل لكم موعد المباراة اليوم الأحد 24 نوفمبر في عودة النهائي من دوري أبطال آسيا , في تمام الساعه الثانية عشر صباحاً بتوقيت القاهره على استاد سايتاما 2002 ، يُعرض على قناة beIN Sports HD1.

 

والآن نتابع عبر موقعكم “الجمهورية اون لاين” كل جديد عن موعد الهلال واوراوا ريد دياموندز في عودة النهائي من دوري أبطال آسيا والتي ستكون في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة , والواحدة ظهراً بتوقيت الرياض.

 

موعد مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز

 

والان تعرف علي موعد مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز :

 

المباراةالهلال x اوراوا ريد دياموندز

 

البطولة دوري أبطال آسيا

 

الموعد والتوقيت24/11/2019 – الساعة 12:01 توقيت القاهرة

 

الملعب استاد سايتاما 2002

 

قنوات العرض beIN Sports HD1.

Advertisements

أخبار تهمك

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

الآن

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

الآن

عاجل.. صدمة في الأهلي من مدة غياب حمدي فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

ترحيل وائل جسار من هذه الدولة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يغير مستقبل نجم الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

زيدان يتراجع أمام جماهير ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 10 ساعات

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 17 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

منذ 19 دقيقة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 17 ساعة

إنبي يطلب ثنائي الأهلي ولاعب شاب مقابل أسامة جلال

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ننشر أول صورة لمحمد رمضان لحظة فوزه بجائزة المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

11:20 ص

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

11:50 ص

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

06:42 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status