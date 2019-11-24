رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الاثنين

تشهد البلاد، غدا الاثنين، ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مايل للحرارة على كافة الأنحاء خلال ساعات النهار، مائل للبرودة فى بداية الليل، بارد فى أخرة.





وبحسب ما ذكره خبراء الأرصاد، تنشط الرياح الجنوبية الغربية على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.





وتنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من غرب البلاد قد يصاحبها سقوط الأمطار نهاية الفترة .





وعن درجات الحرارة المتوقعة، فتسجل القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة.



