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طلب عاجل من البرلمان العربي إلى أمريكا بشأن السودان

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:29 ص
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البرلمان العربي
البرلمان العربي
وكالات
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طلب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، من السلطات الأمريكية، رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

 

وأبلغ السلمي، في جلسة البرلمان العربي، التي عقدت بمدينة القاهرة بتاريخ 31 أكتوبر 2019، نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس مجلس الشيوخ مايك بنس، ورئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بقرار البرلمان العربي الذي جرى التصويت عليه بالإجماع ، بشأن طلب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والمذكرة القانونية المُلحقة بالقرار والتي تُثبت بالأسانيد القانونية أحقية السودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

 

واستند القرار إلى الجهود والمبادرات التي بذلها السودان على كل المستويات العربية والإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الإرهاب ورعاية السلام.

 

القرار يستند أيضَا إلى تنفيذ السودان لكل التزاماته في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مكافحة الإرهاب، ودعم عملية السلام في دولة جنوب السودان، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الأوضاع في مناطق النزاعات والمناطق المحتاجة في السودان، وتحقيق السودان متطلبات الملفات الثلاثة حول الجولة الثانية من الحوار الأمريكي - السوداني بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز الحريات الدينية لغير المسلمين.

 

وفي رسائل رئيس البرلمان العربي، طلب من الولايات المتحدة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، استنادا إلى الحجج والأسانيد القانونية الواردة بالمذكرة القانونية المرفقة بالقرار، منوها بالتغيير السياسي الذي شهدته جمهورية السودان تلبيةً لإرادة الشعب السوداني، والذي يدعم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

 

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الكلمات المفتاحية

قوائم الارهاب رفع اسم السودان امريكا السودان البرلمان العربي

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