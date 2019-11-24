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معاذ عمرانة يوجه رسالة للمجتمع الدولي (فيديو)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:28 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وجه المصور الفلسطيني معاذ عمارنة، الذي فقد إحدى عينيه برصاص الاحتلال، التحية لزوجته لوقوفها بجانبه في محنته، مشيرا إلى أنها راضية وقنوعة، حيث أنها درست صحافة وإعلام وتدرك ما يتعرض له الصحفي في عمله.

وأشار "عمارنة"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إلى أنه يرى أنه لا يستطع العودة للعمل الصحفي نتيجة طبيعة إصابته، معقبا: "أتمنى أقدر أرجع، ومش ندمان أني تعرضت لإصابة بسبب عملي".

وأكد أنه حال قدرته على العودة سيفعل على الفور، موجهًا التحية إلى المصريين لوقفهم بجانبه، مؤكدًا أن الشعب المصري يقف بجانب أخيه الفلسطيني، مضيفا مخاطبا المجتمع الدولي، "أوقفوا الانتهاكات ضد الصحفيين حتى يمارسوا عملهم".
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معاذ عمارنة قناة TEN توك شو اخبار مصر

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