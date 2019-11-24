«شووووووت NOW »: مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر LIVE KSA هدف الهلال I7SRY رابط ماتش الهلال اليوم dawriplus

سيكون عشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي على موعد مع مباراة حاسمة ومصيرية سوف تجمع بين فريقي الهلال وأوراوا وذلك اليوم الأحد والموافق 24 نوفمبر في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2019.

ويفتح استاد سايتاما في اليابان أبوابه لاستضافة مباراة نادي الهلال ضد أوراوا الياباني اليوم الأحد وذلك عند تمام الساعة 12:00 بتوقيت مدينة القاهرة و1:00 بتوقيت مكة المكرمة و2:00 بتوقيت أبو ظبي.

ويدخل نادي الهلال ومدربه الروماني رازفان لوشيسكو لمباراة الإياب ومعه الأفضلية بعد فوزه في الذهاب بهدف نظيف سجله النجم البيروفي أندرية كاريلو عند الدقيقة 60 من المباراة التي جمعتهما على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب” في الرياض يوم السبت 9 نوفمبر الماضي.

ويأمل نجوم نادي الهلال في أن يحققوا اللقب الآسيوي للمرة الثالثة في تاريخ النادي حيث سبق للزعيم أن توج مرتين سابقتين باللقب بسخته القديمة عامي خلال 1991 و2000.

بينما نادي أوراوا الياباني قد توج باللقب الآسيوي في مناسبتين سابقتين؛ الأولى عام 2007 والثانية في 2017 وتلك النسخة كانت على حساب الهلال بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 2-1.