أعضاء فريق "بي تي إس" مجبرون على الالتحاق بالخدمة العسكرية

تلقى محبو فريق "بي تي إس" صدمة كبيرة، بعد إصدار وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية قرارها الرسمي بشأن إلزام أعضاء الفريق على الالتحاق بالخدمة العسكرية.





وأشارت الوزارة إلى أنها لن تعفي فريق "بي تي إس" من الخدمة العسكرية الإلزامية، مما يؤكد من جديد سياستها المتمثلة في عدم استثناء نجوم البوب من أداء الخدمة الوطنية، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.





وبموجب القانون في كوريا الجنوبية، فإنه من الملزم على الفريق المكون من سبعة شباب في العشرينيات من أعمارهم، أن يقضوا حوالي عامين في خدمة القوات المسلحة، وذلك كجزء من نظام التجنيد الذي يعتبر حاسما للدفاع عن البلاد ضد كوريا الشمالية.





وقالت الوزارة في إعلانها، أن "إعفاء النجوم المشاهير من التنجيد الإجباري، رغم أنهم ساهموا في الترويج للبلاد، لا يتماشى مع موقف الحكومة المتمثل في دعم العدالة والإنصاف".





ويتم إعفاء المرأة من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية، ولكن من الممكن أن تجند في حالة الضرورة.





يشار إلى أن فريق البوب الكوري الشهير "بي تي إس"، أحيا حفله الأول في المملكة العربية السعودية، بشهر أكتوبر الماضي ضمن فعاليات "موسم الرياض".