الأورمان تدعم زواج عدد 1195 فتاة بالقرى الأكثر احتياجا بالمنيا

أكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، استكمال الجمعية لمبادرة "أكفل.. استر.. وجوز"، حيث تدعم الجمعية فى شهر نوفمبر زواج 20 من الفتيات اليتيمات غير القادرات بالقرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة المنيا.



وأشار محمود فؤاد، أن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف إلى ادخال الفرحة والسرور عليهم وعلى أسرهن باتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.



وأوضح فؤاد أن المشروع الخيرى الانسانى لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات فى محافظة المنيا حيث نجحت حتى الآن في دعم اتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعى في مراكز المحافظة (أبوقرقاص – بني مزار – ديرمواس – سمالوط – العدوة – مطاى – مغاغة – ملوى – المنيا)، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى انحاء المحافظة.



واختتم، أن الأورمان دعمت منذ بداية العمل فى محافظة المنيا زواج عدد (1195) فتاة يتيمة، وان دعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان فى تنفيذه منذ سنوات ويأتى فى إطار خطط الجمعية لدعم شرائح الأيتام بشكل عام وتقديم مساعدات مادية خيرية من شأنها دعم متلقى المساعدة فى بناء حياة جديدة وأن الجمعية تهدف من خلال دعم الفتيات اليتيمات إلى اتمام زفافهن وادخال السعادة على قلوبهن.





