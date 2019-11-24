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بطريرك السريان الكاثوليك في زيارة راعوية إلى الأردن

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:27 ص
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بوابة الفجر
ماريان عيد
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بدأ بطريرك السريان الكاثوليك الانبا اغناطيوس يوسف الثالث، زيارته الراعوية إلى الأردن، يلتقي خلالها أبناء الكنيسة السريانية الكاثوليكية في عمّان.

ودخل غبطته كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك في عمّان، وسط تصفيق المؤمنين وترحيبهم، وأقام صلاة الشكر. ووجّه كلمة أبوية شكر فيها كاهن الرعية الاب فراس دردر ومجلسها ومؤمنيها على غيرتهم الكنسيّة والتزامهم ومحبّتهم، سائلًا الله أن يباركهم ويقوّيهم في عيش إيمانهم وتعلّقهم بكنيستهم.

وكان في استقباله المونسنيور أفرام سمعان معاون النائب البطريركي في القدس والأراضي المقدسة والأردن وكاهن رعية القدس، والأب فراس دردر كاهن رعية السريان الكاثوليك في الأردن، وقد رافق غبطته في هذه الزيارة الأب حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية. وبعد الصلاة، التقى غبطته بالمؤمنين في باحة الكنيسة حيث نالوا بركته الأبوية.

كما التقى البطريرك يونان، بشبيبة الرعية السريانية الكاثوليكية في عمّان، وذلك في مركز سيدة السلام، بحضور عدد كبير من الشبان والشابات.

استهل اللقاء بجلسة صلاة ترأسها غبطته، وتخلّلتها صلوات وترانيم وقراءات من الكتاب المقدس. وألقى الأب دردر كلمة رحّب فيها بالبطريرك يونان "الذي شاء أن يكون لقاء الشبيبة في مقدّمة نشاطات زيارته الراعوية"، مبرزًا "ما يوليه غبطته من أهمّية لدور الشبيبة وحضورهم في الكنيسة".

ووجّه البطريرك يونان كلمة أبوية للشبيبة، بعنوان "الاتّكال على الله". ثم استمع إلى مداخلات عدد من الشبان والشابات الذين عرضوا هواجسهم وتطلّعاتهم، وأجاب على أسئلتهم بروح الأب والراعي الصالح. وفي ختام اللقاء، منح غبطته بركته الرسولية.
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